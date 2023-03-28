أفغانستان: تنظيم "داعش" يتبنى الهجوم الانتحاري الذي اسفر عن مقتل ستة مدنيين و إصابة 12 آخرون بجروح في كابول

وزارة الداخلية الأفغانية:" القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن العبوة التي كان يحملها "انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين".

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية عبد النافع تاكور، عن مقتل ستة مدنيين على الأقل، أمس الاثنين، بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية في كابول تبناه تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن العبوة التي كان يحملها "انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين".

وأعلن تنظيم "داعش" في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على موقع "أعماق" التابع للتنظيم الجهادي، وهذا الهجوم هو الأول منذ بداية شهر رمضان الأسبوع المنصرم، والمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر التي يقع فيها هجوم قرب وزارة الخارجية، حيث وشهدت البلاد خلال هذه الفترة من العام المنصرم العديد من الهجمات.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان (مانوا)، أدى هجوم انتحاري أمام مدخل والوزارة الخارجية في في 11 كانون الثاني/يناير المنصرم، تبناه تنظيم "داعش" إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 53، وشاهد مراسل من وكالة فرانس برس كان في الموقع رجلا يحمل رشاش كلاشنيكوف على كتفه وحقيبة يفجر نفسه.

وتراجع العنف في مختلف أنحاء أفغانستان بشكل كبير منذ استيلاء طالبان على السلطة، لكن الوضع الأمني تدهور مجددا مع تبني تنظيم "داعش" عددا من الهجمات الدامية.