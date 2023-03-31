الهند: مقتل 36 شخصا في انهيار أرضية معبد في ولاية ماديا براديش

أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن أقارب الضحايا سيحصلون على 200 ألف روبية (2230 يورو) كتعويض

ارتفعت حصيلة انهيار أرضية معبد في مدينة إندور في ولاية ماديا براديش في وسط الهند إلى 36 قتيلا، اليوم الجمعة، بعدما عثر عمّال الإنقاذ على جثة آخر شخص كانوا يبحثون عنه، بحسب ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس، وسقط عشرات المصلين في بئر محاطة بسلالم تُستخدم في الطقوس الدينية عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.

وأفاد المسؤول في الشرطة مانيش كابوريا وكالة فرانس برس بأنه "تم انقاذ 17 شخصاً، أمس الخميس، وعُثر على 36 جثة".وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن نساء وأطفالا بينهم طفل يبلغ 18 شهرًا كانوا موجودين فوق أرضية المعبد التي بدت عليها آثار اعوجاج قبل أن تنهار لتوقعهم في قاع بئر بعمق 7,5 أمتار.

ومن جهته أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الخميس، عن "حزنه الشديد" بسبب المأساة، وأكد مودي أن "الحكومة نفّذت عمليات إنقاذ وإغاثة بوتيرة سريعة". وأضاف "أرفع صلواتي من أجل كل المتضررين وعائلاتهم".

وأعلن مكتب مودي أن أقارب الضحايا سيحصلون على 200 ألف روبية (2230 يورو) كتعويض وأكد وزير الداخلية في ولاية ماديا براديش، ناروتام ميشرا، للصحافيين فتح تحقيق في الحادث.

وأفاد المسؤول في الشرطة مانيش كابوريا وكالة فرانس برس أن عمليات الانقاذ تواصلت فيما نُقل الناجون إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون مسعفين يستعينون بحبال وسلالم للوصول إلى الأشخاص العالقين في البئروغصّت معابد الهند الخميس بالمصلين في مناسبة عيد رام نافامي، في ذكرى ميلاد الالهة الهندوسية راما.