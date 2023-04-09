تقرير عبري يتحدث عن حرمان إندونيسيا من شرف استضافة بطولة دولية أخرى

رابطة اللجان الأولمبية الدولية تجري حوارا مع إندونيسيا لمحاولة ثنيها عن رفض استضافة رياضيين إسرائيليين، سيشاركون في بطولة الألعاب الشاطئية العالمية 2023

بعد موندياليتو، قد تفقد إندونيسيا أيضًا استضافة الألعاب الشاطئية العالمية 2023، بحسب ما أفادت الإذاعة العبرية، صباح اليوم (الأحد).

ويرجع ذلك إلى المعارضة الحازمة لحاكم بالي، واين كوستر، لاستضافة الرياضيين الإسرائيليين. ولا تقيم إسرائيل وإندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، علاقات دبلوماسية رسمية كاملة. ووفقا للتقرير، فإن رابطة اللجان الأولمبية (ANOC) تجري حوارًا مع كل من: السلطات الإندونيسية واللجنة الأولمبية الإندونيسية، لمحاولة حل المشكلة، حيث أصبح مستقبل ألعاب بالي الآن، موضع شك. ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الشاطئية العالمية في بالي في الفترة من 5 إلى 12 أغسطس آب. ومن المفترض أن تُرسل إسرائيل ممثلين عنها لكرة السلة شاطئية 3 على 3 (حتى سن 23). وكان من المفترض أن يكون في مسابقة السباحة المفتوحة ممثل إسرائيلي، لكن اتحاد السباحة الإسرائيلي، تخلى عن المشاركة لأسباب مهنية. وأكد غيلي لوستيغ، المدير العام للجنة الأولمبية الإسرائيلية، صحة التقرير وقال: "أصدرت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية، خطاباً يطالب بالمشاركة مثل جميع الدول الأخرى وبنفس الشروط، بما في ذلك وصول التأشيرة للوفود في الوقت المناسب. في فبراير شباط، تنافس دراج إسرائيلي في إندونيسيا وفاز بميدالية، لذلك، لا يوجد سبب لعدم السماح بذلك".

ورفض رام إسرائيلي في كانون الثاني (يناير) الماضي، الطلب الإندونيسي، بالمنافسة بدون شارة إسرائيلية في مسابقة كأس العالم وغاب عن المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، في أعقاب رفض الإندونيسيين استضافة فريق الشباب الإسرائيلي لكرة القدم، تم استبعاد بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة الشهر المقبل. وهذه هي المرة الثانية فقط، التي تقام فيها الألعاب الشاطئية العالمية وتشمل 14 رياضة. وكان الحدث السابق في العاصمة القطرية الدوحة، عام 2019. وشارك فيها ثلاثة رياضيين إسرائيليين.

وسعت إندونيسيا بشدة إلى استضافة مونديال الشباب ما دون سن 23، بعد إخفاقين: الأول استبعاد اتحاد لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي للعبة فيفا، بسبب تسييسه. والثاني كارثة التدافع في استاد كرة قدم، أثناء مباراة، ما أسفرت عن العديد من الضحايا.