هل يقلب تشريع الحشيش في تايلاند نتائج الانتخابات ويؤثر على تشكيلة الحكومة القادمة؟

ويشار الى أن تايلاند شرعت استخدام هذه المادة الصيف الماضي ومنح العفو عن الالاف السجناء ادينوا بسبب استخدامها

من المتوقع أن يصل مواطنو تايلاند الشهر المقبل الى صناديق الاقتراع، وان يدلوا بأصواتهم نحو تشكيل الحكومة القادمة. أنوتين شارنفيراكول الذي يشغل منصب وزير الصحة حاليا، يأمل أن يساهم دعمه لتشريع استخدام الحشيش لأغراض صحية، حزبه بتسجيل انجاز كبير في الانتخابات والتحول إلى عامل أكثر تأثيرا في الحكومة التي ستقام بعد الانتخابات.

خلال الصيف الأخير، دخل قانون عدم تجريم استخدام الحشيش ساريا في البلاد، وتم ازالته من قائمة المخدرات الخطيرة، وفي أعقاب ذلك منحت الحكومة عفوا لنحو 4300 سجين اعتقلوا بسبب مخالفات تتعلق بالقنب وأعلنت أنها ستعيد 11.8 مليون طن من الحشيش الى مواطنين صودرت هذه الكميات منهم.

الحديث يدور عن تغيير جذري في موقف الدولة بالنسبة لاستهلاك هذه المادة، بعد أن كان من الممكن في الماضي في تايلاند أن يحكم على مستهلكي هذه المادة لمدة تصل الى عشر سنوات. السبب الرئيسي بتحول السياسة حيال الموضوع هو الجانب الاقتصادي، بعد أن أستوعبت الدولة الأسيوية المساهمة الاقتصادية للأمر. ايضا، في إطار تشجيع الزراعة في البلاد، باتت الحكومة تشجع المواطنين على زراعة الحشيش، وبيعة والمتاجره به.