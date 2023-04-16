مصرع السياسي الهندي السابق عتيق أحمد وشقيقه بالرصاص على الهواء مباشرة

أظهرت اللقطات تعرض الرجلين لإطلاق النار من فوق أكتاف ضباط الشرطة حيث وجه الجاني مسدسه نحو عمامة أحمد كما أصيب شقيقه وتوفي الإثنان في غضون دقائق.

تعرض النائب السابق في البرلمان الهندي، عتيق أحمد، للقتل بالرصاص مع شقيقه أثناء مرافقته من قبل الشرطة لإجراء فحص طبي يوم السبت، في عملية نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة.

وأظهرت اللقطات أن الرجلين تعرضا لإطلاق النار من فوق أكتاف ضباط الشرطة حيث وجه الجاني مسدسه نحو عمامة أحمد. كما أصيب شقيقه أشرف أحمد بالرصاص وتوفي الاثنان في غضون دقائق. وأصيب شرطي خلال الهجوم.

https://twitter.com/i/web/status/1647353750380761088 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

تم بث الفيديو المزعج على القنوات التلفزيونية وتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي. وهرعت الشرطة للقبض على ثلاثة رجال يشتبه في قيامهم بتنفيذ الهجوم. وبعد إطلاق النار، رددوا بصوت مرتفع هتافات دينية هندوسية ثم استسلموا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المهاجمين كانوا متنكرين في صورة صحفيين كانوا من بين حشد من الناس أمام مستشفى في مدينة براياجراج بولاية أوتار براديش شمال الهند، حيث رافقت الشرطة الضحيتين. تم إحضار الشقيقين، اللذين يُزعم أنهما زعيمان في منظمة إجرامية محلية، إلى هناك مكبلي اليدين.

وكان عتيق احمد قد أدين بالاختطاف وحكم عليه بالسجن عامين في مارس/ آذار الماضي. في الأسبوع الماضي، قُتل ابنه المراهق برصاص الشرطة.

في حديثه للصحفيين قبل لحظات من اغتياله، قال أحمد إنه مُنع من حضور جنازة ابنه. كما زعم سابقًا أن الشرطة أطلقت بوجهه مرارا تهديدات بالقتل.