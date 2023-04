مصرع السياسي الهندي السابق عتيق أحمد وشقيقه بالرصاص على الهواء مباشرة

تعرض النائب السابق في البرلمان الهندي، عتيق أحمد، للقتل بالرصاص مع شقيقه أثناء مرافقته من قبل الشرطة لإجراء فحص طبي يوم السبت، في عملية نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة.

وأظهرت اللقطات أن الرجلين تعرضا لإطلاق النار من فوق أكتاف ضباط الشرطة حيث وجه الجاني مسدسه نحو عمامة أحمد. كما أصيب شقيقه أشرف أحمد بالرصاص وتوفي الاثنان في غضون دقائق. وأصيب شرطي خلال الهجوم.