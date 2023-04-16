تقرير: ايران حاولت منع زيارة وزير الخارجية الاسرائيلية الى تركمانستان

جاء هذا خلال مكالمة اجراها الرئيس الايراني مع نظيره التركماني مطالبا بمنع زيارة الوزير ايلي كوهين

تطورت العلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل وتركمانستان وأذربيجان، دولتان مسلمتان لديهما حدود مشتركة مع ايران، تقلق طهران، والتي تعتبرها محاولة إسرائيلية لفرض "رابط خانق" حولها. وبسبب ذلك تمارس ايران ضغوطات على تركمانستان في محاولة لمنع الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية ايلي كوهين الى العاصمة عشق آباد والتي تبعد فقط 20 كيلومترعن الحدود مع طهران. وينوي كوهين أيضا بنفس الوقت زيارة أذربيجان وهي الدولة المسلمة الشيعية الاولى التي فتحت لها سفارة في إسرائيل رغم الضغوطات الايرانية لمنعها من القيام بذلك.

وتعتبر زيارة كوهين الى تركمانستان، الزيارة الاولى لوزير إسرائيلي الى هذه الدولة منذ 30 عاما، الزيارة الاولى كانت عام 1995 والتي قام وزير الصحة في حينة افرايم سنيه، وقبل عام من ذلك زار هذه الدولة وزير الخارجية في حينه شمعون بيرس. وتعتبر تركمانستان إحدى الدول الأكثر انغلاقا على نفسها في العالم، وبرأي كثيرين هي الثانية بعد كوريا الشمالية.

وذكر موقع "واينت" إنه قبل وصول كوهين الى هذه الدولة، أجرى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مكالمة غير عادية مع رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، والتي هاجم بها رئيسي إسرائيل بشدة مشددا أمام نظيره على اجراء قمة اسلامية وتطرق الى ما اعتبره "الجرائم التي قام بها النظام الصهيوني في المسجد الأقصى وضد سكان فلسطين ولبنان"، مشددا على توسيع العلاقات المتبادلة بين الطرفين.

من جانبه رد رئيس تركمانستان على نظيره الايراني وقال :"تركمانستان مصممة على تطوير علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية بكافة المجالات لصالح الشعبين". مع ذلك، تركمانستان تنوي اتاحة زيارة كوهين الى البلاد، والتي سيجتمع خلالها مع القيادة وسيفتتح مبنى السفارة الاسرائيلية الدائم في عشق أباد والتي نشطت خلال السنوات العشر الماضية في مبان مؤقته.