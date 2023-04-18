وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أذربيجان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية

وسيلتقي كوهين بالرئيس إلهام علييف ووزيري الخارجية جيهون بيراموف والاقتصاد ميخائيل جابروف، حيث سيناقش معهم تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

غادر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الثلاثاء في زيارة دبلوماسية لأذربيجان، الدولة الشيعية في جنوب القوقاز ودولة رئيسية في مجال الطاقة.

وسيلتقي كوهين بالرئيس إلهام علييف ووزيري الخارجية جيهون بيراموف والاقتصاد ميخائيل جابروف، حيث سيناقش معهم تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وإدارة التحديات الإقليمية.

كما سيرأس وزير الخارجية الإسرائيلي الوفد الاقتصادي المهم لتعزيز التجارة النامية بين إسرائيل وأذربيجان.

وقال وزير الخارجية قبل مغادرته "أغادر اليوم في زيارة سياسية مهمة لمواصلة بناء جبهة موحدة مع أصدقائنا في باكو لمواجهة التحديات التي نتشاركها وتعميق تعاوننا في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار.

ويرافق الوزير وفد صحافي من قناة i24news بعدة لغات، وسيوافينا بتقارير باللغة العربية من هناك الصحفي والمراسل بشار زغير.

شهدت العلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل وتركمانستان وأذربيجان، الدولتين المسلمتين المتشاركتين بحدود مع ايران، تطورا كبيرا ما أقلق طهران، التي تنظر إلى تقارب الدولتين الجارتين مع إسرائيلوالتي تعتبرها محاولة إسرائيلية لفرض "رابط خانق" حولها. وتمارس ايران ضغوطات على تركمانستان في محاولة لمنع الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية ايلي كوهين الى العاصمة عشق آباد والتي تبعد فقط 20 كيلومترعن الحدود مع طهران.

وينوي كوهين أيضا بنفس الوقت زيارة أذربيجان وهي الدولة المسلمة الشيعية الأولى التي فتحت لها سفارة في إسرائيل رغم الضغوطات الايرانية لمنعها من القيام بذلك.