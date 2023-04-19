وزير الخارجية الإسرائيلي يناقش مع رئيس أذربيجان التحديات الأمنية المشتركة للبلدين

وصل كوهين الأربعاء الى أذربيجان على رأس وفد موسع يضم أكثر من 30 شخصا، وسيجري أكثر من 100 اجتماع

اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين اليوم الأربعاء مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف في العاصمة باكو وناقش معه التحديات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين، على رأسها التحديات الأمنية الإقليمية ومكافحة العمليات العدائية وتوسيع التعاون بين البلدين.

واجتمع كوهين مع علييف في القصر الرئاسي في باكو ، وشكر كوهين علييف على إقامة سفارة بلاده في إسرائيل بعد 30 عاما من العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وقال له إن السفارة ستعزز العلاقات بين الشعبين وبين اقتصاد كلا البلدين.

وقال كوهين بحسب بيان "إسرائيل وأذربيجان تعززان التحالف السياسي والأمني بينهما، اجتمعت مع رئيس أذربيجان الهام علييف، وتحدثنا عن التحديات الإقليمية الاستراتيجية المشتركة بيننا، وعلى رأسها الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. لقد هنأت الرئيس الأذري على قراره إقامة سفارة في إسرائيل، أول سفارة لدولة إسلامية شيعية في البلاد. فتح السفارة سيعزز أكثر التحالف الأمني، السياسي والاقتصادي بيننا".

ووصل كوهين أمس الى أذربيجان على رأس وفد إسرائيلي اقتصادي موسع والذي عمل على تنظيمه قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية، معهد التصدير الإسرائيلي وسفارة إسرائيل في باكو. ويضم الوفد أعضاء من مجال الأمن الداخلي، أمن السايبر، المياه وسيجري الوفد خلال الزيارة أكثر من 100 اجتماع مع جهات حكومية أذرية وشركات محلية.