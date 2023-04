وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي رئيس تركمانستان وسيفتتح أول سفارة إسرائيلية للبلاد

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، صباح الخميس، بالرئيس التركماني سردار بردي محمدوف في العاصمة عشق أباد. وناقش الرجلان تعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان، والوضع في دول آسيا الوسطى، والأمن الإقليمي.

سيفتتح كوهين أول سفارة لإسرائيل على الإطلاق في البلاد، والتي ستقع على بعد 12 ميلاً من الحدود مع إيران. وستكون السفارة الإسرائيلية الثالثة في آسيا الوسطى إلى جانب كازاخستان وأوزبكستان.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي بأعضاء الجالية اليهودية الصغيرة في البلاد، قبل أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة.

ومساء الأربعاء، غرد كوهين صورة للقائه مع نائب وزير الخارجية بيردينياز مياتييف لدى وصوله إلى عشق أباد، ليصبح أول وزير إسرائيلي يزور البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا. في عام 1994، قام شمعون بيرس، وزير الخارجية آنذاك، بزيارة هذه الديكتاتورية الغنية بالنفط، بعد ثلاث سنوات من إعلان استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.