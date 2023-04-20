وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي رئيس تركمانستان وسيفتتح أول سفارة إسرائيلية للبلاد

غرد كوهين صورة للقائه مع نائب وزير الخارجية بيردينياز مياتييف لدى وصوله إلى عشق أباد، ليصبح أول وزير إسرائيلي يزور البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، صباح الخميس، بالرئيس التركماني سردار بردي محمدوف في العاصمة عشق أباد. وناقش الرجلان تعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان، والوضع في دول آسيا الوسطى، والأمن الإقليمي.

سيفتتح كوهين أول سفارة لإسرائيل على الإطلاق في البلاد، والتي ستقع على بعد 12 ميلاً من الحدود مع إيران. وستكون السفارة الإسرائيلية الثالثة في آسيا الوسطى إلى جانب كازاخستان وأوزبكستان.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي بأعضاء الجالية اليهودية الصغيرة في البلاد، قبل أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة.

ومساء الأربعاء، غرد كوهين صورة للقائه مع نائب وزير الخارجية بيردينياز مياتييف لدى وصوله إلى عشق أباد، ليصبح أول وزير إسرائيلي يزور البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا. في عام 1994، قام شمعون بيرس، وزير الخارجية آنذاك، بزيارة هذه الديكتاتورية الغنية بالنفط، بعد ثلاث سنوات من إعلان استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

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وقال كوهين في تغريدة له على تويتر "العلاقات مع تركمانستان ذات أهمية كبيرة للأمن والدبلوماسية وستعزز هذه الزيارة مكانة إسرائيل في المنطقة".

كان لإسرائيل سفير في عشق أباد منذ عقد من الزمان، لكن المبعوث كان يعمل في الغالب في فنادق وفي مكتب مؤقت. ستكون السفارة الجديدة أقرب بعثة رسمية لإسرائيل إلى الأراضي الإيرانية.

يعتقد الخبراء أن قرب السفارة من الحدود الطويلة المشتركة بين تركمانستان وإيران يمكن أن يكون مفتاحًا استراتيجيًا لأي هجوم إسرائيلي مستقبلي على البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

تركمانستان هي دكتاتورية الحزب الواحد المنغلقة على معظم العالم الخارجي. وتفرض البلاد نموذجا من أكثر الضوابط صرامة على حقوق الإنسان والحقوق المدنية على هذا الكوكب، وفقا للأمم المتحدة.