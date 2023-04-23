الهند : الشرطة تعلن اعتقال انفصالي من السيخ في البنجاب

وقال مسؤول كبير بشرطة البنجاب لصحافيين: "ألقي القبض على أمريتبال سينغ في قرية رود بمنطقة موجا في البنجاب، بناء على معلومات مخابراتية محددة".

أكد مسؤول في شرطة ولاية البنجاب الهندية، اليوم الأحد، أن قوات من الأمن ألقت القبض بعد شهر من المطاردات، على زعيم انفصالي من طائفة السيخ أمريتبال سينغ، أحيا الدعوات من أجل إقامة وطن مستقل للسيخ، وانفصال ولاية البنجاب شمالي الهند التي لها تاريخ من التمرد العنيف.

وسينغ (30 عاما) هو واعظ سيخي في ولاية البنجاب الشمالية الغربية حيث يشكل السيخ الأغلبية، ويعود بزوغ نجمه إلى إحيائه الحديث عن وطن مستقل للسيخ وإثارته المخاوف من عودة أعمال العنف التي أودت بحياة عشرات الآلاف في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي أثناء تمرد للسيخ.

وقال مسؤول كبير بشرطة البنجاب لصحافيين: "ألقي القبض على أمريتبال سينغ في قرية رود بمنطقة موجا في البنجاب، بناء على معلومات مخابراتية محددة".

وأوضح المسؤول أنه ألقي القبض عليه في معبد للسيخ بالقرية بموجب قانون الأمن القومي الذي يسمح باحتجاز من يعدّون تهديدا للأمن القومي دون توجيه تهم إليهم لمدة تصل إلى عام، وأضاف أنه سينقل إلى ديبروجاره في ولاية آسام حيث يوجد بالفعل بعض شركائه في السجن، ولم تذكر الشرطة الهندية تفاصيل أخرى لكنها ناشدت الناس الحفاظ على السلام والوئام.

ويأتي اعتقال سينغ، الذي يقود مجموعة «واريس بنجاب دي» (ورثة البنجاب)، بعد أن اقتحم ومعه مئات من أنصاره مركزاً للشرطة بالسيوف والأسلحة النارية، مطالبين بالإفراج عن أحد مساعديه في فبراير/شباط الماضي.

واتهمت الشرطة سينغ وأنصاره بالشروع في القتل وعرقلة تطبيق القانون وإثارة النزاعات، وقالت إنه كان هارباً منذ منتصف مارس/آذار.