طالبان تقتل قائدا في تنظيم الدولة الإسلامية يُعتقد أنه مسؤول عن تفجير مطار كابل عام 2021

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن "القيادي قُتل قبل أسابيع، لكن تأكيد مقتله استغرق بعض الوقت"، ولم يفصح المسؤولون عن اسم القيادي"

أكد مسؤولون أمريكيون أن حركة طالبان قتلت قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية يُعتقد أنه العقل المدبر والمسؤول عن تفجير مطار كابل عام 2021.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون في تصريح لشبكة الأخبار الأمريكية "سي بي إس" أن "القيادي قُتل قبل أسابيع، لكن تأكيد مقتله استغرق بعض الوقت"، ولم يفصح المسؤولون عن اسم القيادي.

وأكد المسؤولون أنهم "تمكنوا من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة المنطقة تأكيد وفاة القيادي"، على الرغم من أنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل حول الوسيلة التي علموا بها أنه مسؤول عن التفجير.

وفي نفس السياق، قال مسؤول أمريكي رفيع لشبكة سي بي إس: إن "الخبراء في الحكومة على ثقة عالية بأن هذا الشخص كان بالفعل المسؤول الرئيسي عن ذلك".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، علمت الولايات المتحدة بوفاة القيادي بتنظيم الدولة في أوائل إبريل/نيسان. وذكرت الصحيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كان قد استُهدف من قبل طالبان أو قتل خلال القتال الدائر بين التنظيم وقوات الحركة.

وكان قد أسفر تفجير المطار في أغسطس/ آب 2021 عن مقتل 170 مدنيا و 13 جنديا أمريكيا بينما كان الناس يحاولون مغادرة أفغانستان فرارا من حركة طالبان التي استعادت السيطرة علي البلاد.