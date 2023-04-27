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البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

i24NEWS - AFP

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صورة للتوضيح: احتراق ناقلة نفط
AP/IRIB News Agency 2019 ©صورة للتوضيح: احتراق ناقلة نفط

إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان

أعلنت البحرية الأميركية الخميس أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها.

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وقال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ومقرّه البحرين، في بيان "احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط Advantage Sweet التي ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان" مضيفًا أن "على الحكومة الإيرانية أن تفرج فورًا" عنها.

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