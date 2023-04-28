مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو طالبان الى التراجع عن السياسات المعادية للمرأة

حث المجلس "جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها" من أجل "التشجيع على عكس هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل".

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس قرارا يدعو سلطات طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن جميع الإجراءات التقييدية ضد المرأة ويدين بشكل خاص حظرها على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة.

وقال القرار، الذي تبناه بالإجماع جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، إن الحظر المعلن في أوائل أبريل / نيسان "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".

وعلى نطاق أوسع، دعا المجلس حكومة طالبان إلى "التراجع السريع عن السياسات والممارسات التي تقيد تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية".

وأشار إلى الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل و"مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة".

كما حث المجلس "جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها" من أجل "التشجيع على عكس هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل".

وشددت الهيئة على "الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي" و"الأهمية الحاسمة لاستمرار وجود" بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وقالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة "العالم لن يجلس مكتوف الأيدي أمام محو النساء في أفغانستان من المجتمع".