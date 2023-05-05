مؤتمر في مجال الدراسات اليهودية بدولة الامارات العربية المتحدة

يفتتح اليوم في دبي أول مؤتمر من نوعه في الدراسات اليهودية نتيجة تعاون بين مدرسة يونفرسيتي للتعليم اليهودي وجامعة محمد بن زايد

تعقد مدرسة "يونفرسيتي" للدراسات اليهودية وجامعة محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا اليوم لأول مرة في دبي سيتناول مجال الدراسات اليهودية. يعقد المؤتمر في متحف الثقافات بدبي.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الروابط الأكاديمية بينمدرسة "يونفرسيتي" المصنفة 68 في مؤشر الجامعات الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ، وكذلك تعزيز الحوار بين اليهود والمسلمين في الشرق الأوسط.

صرح الدكتور ستيوارت هلبيرن، نائب مدير مركز شتراوس في الجامعة، والذي يقود المؤتمر مع زملائه من الإمارات العربية المتحدة، أن الاجتماع يهدف إلى تعميق التفاهم والعلاقات بين الدول والمؤسسات الأكاديمية.