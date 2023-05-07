رئيس الوزراء الياباني في سيئول لعقد قمة مهمة مع الرئيس الكوري الجنوبي

وسيجري محادثات مع يون سوك يول الذي جعل استعادة العلاقات مع اليابان أولوية قصوى على ضوء تقاربهما من الولايات المتحدة إزاء التهديد المشترك من كوريا الشمالية

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية الأحد لحضور قمة ثنائية مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تُعقد لأول مرة منذ 12 عاما حيث يسعى البلدان إلى تهدئة التوتر في العلاقات المضطربة بينهما.

وسيستقبل الرئيس الكوري الجنوبي كيشيدا على عشاء في المقر الرئاسي، سيكون على الأرجح حفل شواء كوري يمكن أن يقوم رئيس الوزراء الياباني خلاله بالطهي، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

تأتي هذه الزيارة بعد لقاء بين كيشيدا ويون في طوكيو في منتصف آذار/مارس عندما اتفق البلدان على رفع القيود التجارية المتبادلة. وزار كيشيدا اولا المقبرة الوطنية في سيئول لوضع الزهور على مدافن المحاربين القدامى الجنوب كوريين.

وسيجري في وقت لاحق محادثات مع يون سوك يول الذي جعل استعادة العلاقات مع اليابان أولوية قصوى لا سيما على ضوء تقاربهما من الولايات المتحدة إزاء التهديد المشترك من كوريا الشمالية التي لا تنفك عن القيام بتجارب إطلاق صواريخ باليستية.

ويتقاسم اليابان وكوريا الجنوبية ماضيا مؤلما مرتبطا باحتلال اليابان الوحشي لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945.

وكانت العلاقات اليابانية الكورية قد تدهورت بعد حكم محكمة كورية جنوبية في 2018 يقضي بأن تدفع شركات يابانية تعويضات عن العمل القسري خلال الاحتلال الياباني.

لكن سيئول قدمت خطة مطلع آذار/مارس لدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين تعرضوا لهذه الممارسة، لا تتضمن مشاركة مالية من طوكيو.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في نيسان/أبريل أنها بدأت عملية إجراءات إعادة كوريا الجنوبية إلى اللائحة "البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم، بعد شطبها في 2019. وتجمع نحو مئة كوري جنوبي السبت للاحتجاج على زيارة كيشيدا. وهؤلاء يرون أن الخلافات المتعلقة بالحرب يجب أن تكون على رأس جدول الأعمال الأحد.

وقال كيم جاي وون أحد هؤلاء المتظاهرين إن كيشيدا "يجب أن يعتذر بصدق عن جرائم اليابان ضد الإنسانية وأن يتحمل المسؤولية".

وكان كيشيدا أعلن الأحد قبل مغادرته اليابان عن أمله في أن تعطي هذه الزيارة زخما جديدا لـ"المكوك الدبلوماسي" بين البلدين بعد توقف آلية للقاءات منتظمة بين مسؤوليهما منذ كانون الأول/ديسمبر 2011. واتفق الطرفان على استئناف العمل في آذار/مارس.