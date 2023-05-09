"الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي"، داعيا أوتاوا إلى "التراجع عن حافة الهاوية"

أعلنت الصين، صباح اليوم الثلاثاء، أنها ستطرد القنصل الكندية في شنغهاي ردا على خطوة مماثلة، بعد أن قالت أوتاوا إنها ستطرد دبلوماسيًا صينيًا تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت في بيان، أمس الإثنين، "الصين قررت إعلان جينيفر لين لالوند القنصل العامة لكندا في شنغهاي شخصاً غير مرغوب فيه" مضيفة أنها "طلبت منها مغادرة الصين قبل 13 أيار/مايو".

قالت السفارة الصينية لدى كندا في بيان، إن "الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي"، داعيا أوتاوا إلى "التراجع عن حافة الهاوية".

واعتبرت بكين أن كندا "خربت" العلاقات بين البلدين بطردها دبلوماسيا صينيا اتهمته أوتاوا بمحاولة ترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجّهها للصين، وتوعدت باتخاذ "إجراءات مضادة".