إعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان وتظاهرات احتجاج تعم باكستان

صبّ عدد من المتظاهرين غضبهم على الجيش فاقتحموا مقر قائد الوحدة في لاهور وحاصروا بوابة القيادة العامة للجيش في مدينة روالبيندي.

أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، اثناء مثوله أمام محكمة في اسلام اباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، ما تسبب بخروج تظاهرات منددة في مختلف انحاء البلاد.

صبّ عدد من المتظاهرين غضبهم على الجيش فاقتحموا مقر قائد الوحدة في لاهور وحاصروا بوابة القيادة العامة للجيش في مدينة روالبيندي.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق). وأغلق متظاهرون طرقا في اسلام اباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة وغيرهما.

(AP Photo/Muhammad Sajjad) أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان احتجاجا على اعتقال زعيمهم ، في بيشاور ، باكستان ، الثلاثاء 9 مايو 2023.

وقالت شرطة اسلام اباد على حسابها على تويتر "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة الى قضية فساد.

أظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن.

وخان الذي يرغب في العودة الى السلطة كان نجح حتى الآن في تجنب عدة محاولات لتوقيفه.

وأظهر شريط فيديو بثته شبكات التلفزة المحلية عشرات العناصر شبه العسكرية يدفعون خان الى سيارة مصفحة أمام المحكمة العليا في إسلام اباد.

(AP Photo/Fareed Khan) ضباط الشرطة وأنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتبادلون الحجارة خلال احتجاج على اعتقال خان ، في كراتشي ، باكستان ، الثلاثاء 9 مايو 2023.

وقال علي بخاري محامي حزب عمران خان "عند وصولنا الى قاعة المراقبة البيومترية لتسجيل حضورنا، قام عشرات العناصر بمهاجمتنا"، مضيفا "لقد ضربوه واخرجوه".

وكان خان قال في شريط فيديو مسجل مسبقا تحسبا لاحتمال اعتقاله "أيها الباكستانيون، حين تصلكم هذه الكلمات سأكون قد اعتقلت في إطار قضية غير قانونية"، مضيفا أن "الحقوق الأساسية في باكستان، الحقوق التي منحنا إياها الدستور وديموقراطيتنا قد دفنت".