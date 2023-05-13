عمران خان يدعو إلى تظاهرات جديدة بعد عودته إلى لاهور

وفي وقت سابق السبت، حذّر رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف الذي خلف خان، من أن "أولئك الذين أظهروا سلوكًا مناهضًا للدولة سيُعتقلون ويحاكمون

غداة الإفراج عنه بكفالة، دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى تظاهرات جديدة في البلاد، بعد أيام من المواجهات بين أنصاره وقوات الأمن أشعلها توقيفه.

(AP Photo/Fareed Khan) ضباط الشرطة وأنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتبادلون الحجارة خلال احتجاج على اعتقال خان ، في كراتشي ، باكستان ، الثلاثاء 9 مايو 2023.

وقال عمران خان مساء السبت في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لاهور "لا يمكن الحصول على الحرية بسهولة. ينبغي انتزاعها. ينبغي التضحية من أجلها".

أوقف رئيس الوزراء السابق (2018-2022) الثلاثاء من جانب عشرات من العناصر المسلحة خلال مثول روتيني أمام محكمة في إسلام أباد في قضية فساد.

وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.

وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقا ويتمتع بشعبية كبيرة، أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرقات وخربت منشآت للجيش.

وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات على ما ذكرت مستشفيات والشرطة. وأصيب مئات عناصر الشرطة وأوقف أكثر من أربعة آلاف شخص غالبيتهم في محافظتي بنجاب في شرق البلاد وعاصمتها لاهور، وخيبر باختوخوا في شمال غربها بحسب السلطات.

لكن المسؤول السابق دعا أنصاره إلى النزول مجددا إلى شوارع البلاد الأحد، معلنا أنه سيستأنف الأربعاء حملته للانتخابات المبكرة.

وفي وقت سابق السبت، حذّر رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف الذي خلف خان، من أن "أولئك الذين أظهروا سلوكًا مناهضًا للدولة سيُعتقلون ويحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب".