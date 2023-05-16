وأضاف البيان أن المجموعة كانت تخطط "لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبارًا".

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن أذربيجان اعتقلت تسعة على الأقل من مواطنيها للاشتباه في ارتباطهم بالاستخبارات الإيرانية وبالتخطيط لانقلاب وعمليات اغتيال.

وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام في بيان مشترك إن قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض الثلاثاء على أشخاص "كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية". وأورد البيان تسعة أسماء وقال إن عدة أشخاص آخرين اعتقلوا أيضًا.

وأضاف البيان أن المجموعة كانت تخطط "لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبارًا".

تأتي هذه الزيادة في منسوب التوتر في العلاقات بين باكو وطهران بعد لجوء كل منهما إلى طرد دبلوماسيين للبلد الآخر.

وكان قد تم اعتقال ستة مواطنين أذربيجانيين في قضية مختلفة في نيسان/أبريل، واتهامهم بأنهم "جُندوا للعمل مع المخابرات الإيرانية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد".