الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى في قمة تحمل "أهمية كبرى"

واستثمرت الصين، ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مليارات الدولارات لاستغلال احتياطات الغاز الطبيعي في آسيا الوسطى حيث تمر خطوط سكك حديد تربط الصين بأوروبا.

يستضيف الرئيس الصيني شي جينبينغ قمة لبلدان آسيا الوسطى الخميس، بموازاة قمة أخرى يعقدها قادة دول مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان وسط تنافر غير خفي بين البلدين.

وذكرت بكين بأن الاجتماع المنعقد في مدينة شيان الصينية التي تقع أقصى شرق طريق الحرير وتشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى، يحمل "أهمية كبرى". وهو الأول من نوعه منذ تأسست العلاقات الرسمية قبل 31 عاما.

ويلحظ مراقبون مساعي الصين لملء الفراغ الذي خلّفته الحرب الروسية على أوكرانيا في بلدان الاتحاد السوفياتي السابقة، في وقت يطرح شي نفسه كرجل دولة على الساحة الدولية ساعيا لتوسيع نفوذ الصين خارج حدودها.

أما الرئيس الياباني تشو فيتوقع أن تركز مخرجات قمته على الجهود الرامية إلى "التصدي للنفوذ الصيني المتزايد حول العالم". وأضاف أن قمة الصين وآسيا الوسطى تتسم بـ"أهمية دبلوماسية واستراتيجية لا يمكن الاستهانة بها".

وتؤكد بكين أن حجم تجارتها مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصل إلى 70 مليار دولار في 2022 وسجّل نموا بنسبة 22 في المئة خلال الفصل الأول من 2023 بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي.

كما باتت آسيا الوسطى أساسية بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق الصينية البالغة قيمتها تريليون دولار والتي تعد أبرز مشروع جيوسياسي في عهد شي جينبينغ.

واستثمرت الصين، ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مليارات الدولارات لاستغلال احتياطات الغاز الطبيعي في آسيا الوسطى حيث تمر خطوط سكك حديد تربط الصين بأوروبا.

رجح محللون تحدثوا لفرانس برس أن تشهد القمة جهودا ترمي لإقامة شبكات نقل وأنابيب طاقة واسعة النطاق، تشمل مشروع إقامة سكك حديد تربط بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان تأخّر طويلا وتبلغ كلفته ستة مليارات دولار، إضافة إلى مشروع توسعة خط لأنابيب الغاز يربط آسيا الوسطى بالصين.

وخلال لقاء أجراه الأربعاء مع شي، أشاد رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف بـ"النطاق الفريد" لهذا المشروع.