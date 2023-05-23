سيسهل هذا الاتفاق التجاري وصول إندونيسيا إلى السوق الإيرانية لا سيما في ما يتعلق بصادراتها من الزيت النباتي والكاكاو والبن والتبغ.

في اليوم الأول من زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى جاكرتا، وقعت إيران، اليوم الثلاثاء، اتفاقا تجاريا مع أندونيسيا وتعهدتا بتعزيز العلاقات، وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بعد توقيع عشر اتفاقات بين البلدين في قصر بوغور في جاكرتا "آمل أن يتيح (هذا الاتفاق) زيادة التبادل التجاري بين اندونيسيا وايران".

من جهته أكد الرئيس الايراني الذي يقوم بأول زيارة رسمية الى الأرخبيل، أن البلدين يهدفان إلى رفع القيمة الإجمالية لتبادلهما التجاري الى 20 مليار دولار. وتابع "نعتقد أن العقوبات والتهديدات لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن توقفنا".

وسيسهل هذا الاتفاق التجاري وصول إندونيسيا إلى السوق الإيرانية لا سيما في ما يتعلق بصادراتها من الزيت النباتي والكاكاو والبن والتبغ، بحسب وزارة التجارة الاندونيسية.

في المقابل ستخفض اندونيسيا رسومها الجمركية على الصادرات الإيرانية بما يشمل النفط.وتأتي زيارة رئيسي بعد أن شدد الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوباته على الحرس الثوري الايراني بسبب قمع التظاهرات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني.

وفي السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق من هذا الشهر، إن بلاده استأنفت أنشطة ثلاث ممثليات لإيران في السعودية، "لقد بدأت ثلاث ممثليات إيرانية في الرياض وجدة (السفارة والقنصلية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي) أنشطتها الأولية"