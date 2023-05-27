حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان

وقالت الوزارة في بيان إن "أسطولا تابعا لسلاح البحرية بجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) من ثلاث سفن تتقدمه حاملة الطائرات شانغدونغ، عبر مضيق تايوان

أكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن ثلاث سفن صينية من بينها حاملة الطائرات شاندونغ عبرت، اليوم السبت، مضيق تايوان الذي أصبح في السنوات الماضية موضوعا جيوسياسيا متفجرا.

وقالت الوزارة في بيان إن "أسطولا تابعا لسلاح البحرية بجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) من ثلاث سفن تتقدمه حاملة الطائرات شانغدونغ، عبر مضيق تايوان قرابة ظهر اليوم (السبت)".

وتوجه الأسطول "غرب الخط الأوسط، شمالا" في إشارة إلى الحدود غير الرسمية في منتصف المضيق والتي رسمتها الولايات المتحدة بشكل آحادي خلال الحرب الباردة وهو ما ترفض بكين الاعتراف به.

وفيما تراقب تايوان باستمرار تواجد سفن حربية صينية وتصدر بيانات بشكل شبه يومي، فإن عبور شاندونغ في المضيق البالغ عرضه 180 كلم والذي يفصل الجزيرة عن آسيا القارية، غير عادي.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة التايوانية "راقبت الوضع وكلفت (دورية جوية مدنية) طائرات وسفن تابعة للبحرية ومنظومات صواريخ برية، الرد على تلك الأنشطة".

السبت رصت 33 طائرة حربية وعشر سفن "عند الساعة السادسة صباحا" بحسب وزارة الدفاع في الجزيرة. والجمعة كانت هناك 11 سفينة بالقرب من المياه التايوانية.

تطالب الصين بتايوان ذات الحكم الذاتي وتعتبرها جزءا من أراضيها، وفي السنوات القليلة الماضية كثفت عمليات التوغل الجوي والبحري في محيط الجزيرة.