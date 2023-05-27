تبادل إطلاق النار على الحدود بين إيران وأفغانستان

إيران ، التي تشترك في حدود أكثر من 900 كيلومتر مع أفغانستان ، لا تعترف بالحكومة التي شكلتها طالبان

لقي شخصان مصرعهما، السبت، في تبادل لإطلاق النار بين القوات الإيرانية وطالبان، على الحدود بين إيران وأفغانستان، بحسب سلطات طالبان.

يأتي الحادث وسط توترات بين طهران وكابول بشأن توزيع المياه من نهر هلمند، وهو سد أقيم في أفغانستان يحد من تدفق المياه إلى إيران التي ضربها الجفاف.

وأكدت الشرطة الإيرانية الواقعة بدون تقديم تفاصيل عن الضحايا، فيما أفادت وكالة مهر المحلية للأنباء بمقتل عنصر في حرس الحدود الإيرانيين. وألقى كلا الجانبين بمسؤولية إطلاق النار أولا على الطرف الآخر.

وكتب الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان عبد النافع تكور على تويتر حول الحادث الذي وقع في ولاية نمروز في جنوب غرب البلاد "في الاشتباك، قتل شخص من كل جانب وأصيب كثر".

وأضاف "عرض الأمر على القادة من الجانبين والآن أصبح الوضع تحت السيطرة. الإمارة الإسلامية (مستخدما الاسم الذي تطلقه طالبان على أفغانستان) لا تريد حربا مع جارتها.