وينتظر الرئيس وزوجته كذلك استقبال رسمي من قبل حرس الشرف في القصر الرئاسي "زغلوبا"، في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

يجري الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ زيارة دولة تشتغرق يومين إلى أذربيجان الدولة المسلمة الشيعية والتي تجمعها حدود مشتركة مع إيران نهاية الشهر الجاري .

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس خلال الزيارة للتباحث في أوجه تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين كما سيشارك في مناسبة خاصة لإحياء ذكرى مرور 75 عاما على تأسيس إسرائيل.

رئيس الدولة هرتسوغ وعقيلته ميخال سيصلان إلى باكو الثلاثاء 30 أيار بدعوة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ليتم استقباله بطقوس رسمية حيث سيجد الرئيس هرتسوغ عند هبوطه السجادة الحمراء وسيلوح له نحو 30 طفلاً من مدرسة حاباد في باكو بأعلام إسرائيل وأذربيجان.

وينتظر الرئيس وزوجته كذلك استقبال رسمي من قبل حرس الشرف في القصر الرئاسي "زغلوبا"، في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. كما سيتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتكفا".

وعلى أجندة الرئيس وضع إكليل من الزهور في زقاق الشرف عند قبر الرئيس الثالث لأذربيجان حيدر علييف وعند نصب شاهديلار - شارع الشهداء تخليداً لذكرى ضحايا الحرب.

وسينضم إلى وفد الرئيس الإسرائيلي وزير الصحة والداخلية، عضو الكنيست موشيه أربيل الذي سيعقد اجتماع عمل مع نظيره الأذري الدكتور تيمور موساييف، حيث سيناقش الوزيران تعميق التعاون بمجال الصحة مع التركيز على تدريب الأطباء وتقييمات الطوارئ والصحة الرقمية. خلال الزيارة ، ستقام مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الصحة بين دولة إسرائيل وأذربيجان.

يشار إلى أنه في معرض الشهر الفائت أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين زيارة استثنائية لأكبر دولة شيعية في القوقاز واجتمع بالرئيس علييف حيث أرسى الطرفان أسس تعميق العلاقات بين البلدين. وفي ختام اجتماع حكومي تم التوقيع على التعاون في مجالات متعددة بدءا بالمياه والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا وجودة البيئة وانتهاء بالنفط.

كما رافق الوزير كوهين إلى أذربيجان وفد إسرائيلي اقتصادي موسّع يضم أعضاء من مجال الأمن الداخلي وأمن السايبر والمياه للمشاركة في اجتماعات تتقاطع مع أكثر من 100 جهة أذرية وشركات محلية.