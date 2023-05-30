السلطات الماليزية تحتجز طاقمًا صينيًا للاشتباه في تورطهم بأعمال نهب غير مشروعة

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية بيانًا، عبر البي بي سي، نددت فيه بـ "تدنيس" المقابر العسكرية البحرية من قبل نابشي الفضلات الذين تعدوا على كنوز وطنية.

احتجز خفر السواحل الماليزي سفينة صينية للاشتباه في نهبها حطام السفن البريطانية من الحرب العالمية الثانية. وكان بعض أفراد طاقم السفينة رهن الاحتجاز للاستجواب.

وقال رئيس وكالة إنفاذ القانون الماليزية نور الحزام زكريا لوكالة فرانس برس "تحقيقاتنا موجهة الآن إلى مصدر قذائف المدافع هذه. لدينا الآن ضباط من وكالات متعددة يفتشون السفينة الكبيرة".

وقال نور الحزام إن القضية "تتعلق باكتشاف متفجرات" وأن السفينة المعنية جاءت من فوتشو وعلى متنها طاقم مكون من 32 فردا معظمهم من الصينيين و 10 بنجلاديشيين وماليزي واحد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، "لفهم الوضع"، إن سفارتها في ماليزيا ستبقى على اتصال وثيق بالسلطات المحلية، وطلبت من ماليزيا التعامل مع القضية "بإنصاف ووفقًا للقانون". كما طالبت بكين بحماية حقوق مواطنيها وسلامتهم.

تم اكتشاف قذائف غير منفجرة لأول مرة عند الصعود الى السفينة المسجلة في الصين، والتي تم احتجازها في البداية بسبب رسو غير قانوني خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لوكالة فرانس برس. وقال مصدر آخر لوكالة فرانس برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العناصر الموجودة على متن السفينة ربما كانت من سفينتين حربيتين بريطانيتين من حقبة الحرب العالمية الثانية غرقتا قبالة سواحل البلاد.

Handout / MALAYSIAN MARITIME ENFORCEMENT AGENCY / AFP قذيفة مدفع قديمة عثر عليها على متن سفينة صينية بعد أن رست بالقرب من تانجونج سيانج على مياه ولاية جوهور الماليزية.

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية بيانًا، عبر البي بي سي، نددت فيه بـ "تدنيس" المقابر العسكرية البحرية، بعد التقارير الأولى التي تفيد بأن نابشي الفضلات ربما استهدفوا حطام سفينيتين من فترة الحرب العالمية الثانية. ذكرت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية أن عاملي الإنقاذ غير القانونيين استهدفوا الألمنيوم والنحاس عالي الجودة من السفن.

لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال أنشطة الإنقاذ غير القانونية في المياه الماليزية وفقًا لنور الحزام، وأضاف: "يجب حماية كنزنا الوطني والحفاظ عليه".