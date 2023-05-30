الرئيس الأذربيجاني يشكر نظيره الاسرائيلي على التعاون الأمني ويطالب بتوسيعه

جاء هذا خلال الزيارة التي يجريها الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الى اذربيجان

اجتمع الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال زيارته الى أذربيجان اليوم مع الرئيس الأذربيجاني الهان علييف، ووجه له في ختام الزيارة دعوة لزيارة إسرائيل، معبرا عن أهمية الزيارة بالنسبة له.

وتطرق هرتسوغ في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء الى عدة مواضيع وقال :"زيارة أذربيجان هي حلم بالنسبة لي وبالنسبة لبلادي. هذه زيارة هامة لإسرائيل. لي الشرف بدعوتك الى زيارة إسرائيل". وأضاف :"جذور المجتمع اليهودي مغروزة عميقا بتاريخ أذربيجان، يوجد هنا مجتمع مع مميزات خاصة".

وأضاف :"يوجد لدينا رؤية مشتركة فيما يتعلق بالسلام. هذه دولة إسلامية-شيعية ولا زال يوجد لدينا تعاون مثمر أثبت نفسه بكيفية تغيير العالم" وشدد على أن الزيارة ستشكل تقدما إضافيا للعلاقة.

Haim Tzah / GPO الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ والاذري الهام علييف خلال توقيع اتفاقيات بين إسرائيل واذربيجان في باكو 30/5/2023

من جانبه قال الرئيس الأذري علييف :"شكرا للرئيس هرتسوغ الذي لبى دعوتي للزيارة، هذه الزيارة ستعزز العلاقات بين البلدين. تحدثنا عن مواضيع مشتركة. فتح سفارتنا في إسرائيل رفع حجم العلاقات بيننا وخلق فرصا اضافية للتفاعل الوثيق. وفي التطرق للمواضيع الاقتصادية، التجارة بيننا بلغت 1.7 مليار دولار، وفي السنوات القادمة سنضطر لتنويعها وتوسيعها بسبب المشاريع المشتركة بيينا. اذربيجان توفر الطاقة والنفط الى اسرائيل وسنواصل التعاون في هذا المجال. أجرينا نقاشا حول مواضيع مشتركة بمجال الزراعة، اسرائيل ممتازة في هذا المجال".

وخلال ذلك تطرق الى التهديد المشترك، الذي تمثله ايران قال :"مؤخرا بدأنا بالتعاون بمجال أمن السايبر، هذا الموضوع هام اليوم جدا، وسنستعين بمحاولة شركات إسرائيلية متفوقة في هذا المجال لتحقيق أهدافنا والدفاع عن أنفسنا. تعاوننا هذا بالمجالات الدفاعية قوي. أذربيجان تستعين بالعلاقات المتقدمة وهو الأمر الذي يساعدنا على حماية بلدنا وقيمنا وأرضنا"

واضاف الرئيس الاذري :"تحدثنا ايضا عن السياحة في كلا الجانبين- تعزيز خطوط الطيران المباشرة, نرغب بالتعاون حتى يحضر المزيد من السياح الإسرائيليين الى هنا. ويمكننا أن نعرض عليهم مئات السنوات من التاريخ اليهودي في أذربيجان، الجالية اليهودية لا زالت تساهم في بلدنا".