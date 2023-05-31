الرئيس الإسرائيلي من أذربيجان :"إنها أكثر من دولة مجاورة لايران"

الرئيس الاسرائيلي عبر عن اهمية زيارته الى اذربيجان البلد الشيعي المجاور لايران

يواصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الجهود لتعزيز العلاقات مع إذربيجان ذات الأغلبية الشيعية والمجاورة لايران، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى باكو، بدعوة من الرئيس إلهام علييف.

وقال هرتسوغ إنه "عندما تأتي الى هنا تدرك الى أي مدى الأمر مثير" والى "أهمية" أذربيجان، و"كذلك شعبها "إنها لقاء بين الشعوب والثقافات ، أمة حافظت على هويتها" وأشار الى 30 مليون أذربيجاني يعيش في ايران وكيف أن باكو "وقفت على قدميها عندما هزمت أرمينيا قبل 3 سنوات واستعادت 30 بالمئة من أراضيها".

كما انبهر الرئيس الإسرائيلي بتاريخ الدولة ، بدءاً بـ "يهود الجبال الذين طردوا بعد تدمير الهيكل واحتفظوا بهويتهم". حتى العلاقات الثلاثية الجيدة الحالية "بين الإسلام الشيعي والمسيحية الروسية / الجورجية".

وأضاف هرتسوغ وقال إنه الناحية العملية "أرادت أذربيجان التنافس مع السياحة الإسرائيلية على جورجيا" وقال "ليس كل شيء مرتبط مع ايران والجيش فقط" كما تحدث الرئيسان عن دعم باكو لأوكرانيا والشراكة الاستراتيجية الأذرية مع تركيا.

تأثر هرتسوغ بالمخاطرة الشخصية لعلييف ، "بالعداء الإيراني تجاهه" ، والعلاقات المتوترة بين البلدين الجارين، وتحدث عن "محاولة إيران الاعتداء على عضو برلمان أذربيجاني".

كما تطرق الرئيس الإسرائيلي في المؤتمر الصحفي الى قضايا إسرائيل الداخلية. وفيما يتعلق بمفاوضات الإصلاح القضائي الجارية ، قال إنه يعتقد أنه "يمكن التوصل إلى تسوية. إنها عملية طويلة وليس لدي مواعيد نهائية ".

وافاد مصادر إسرائيلية أمس عن محادثات لاجراء زيارة قريبه للرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الى البيت الأبيض، وذكروا أن ما يؤخرها هو شؤون بيروقراطية.