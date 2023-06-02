إنه تم نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في الموقع للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

قتل 50 شخصا على الأقل واصيب أكثر من 500 جريحا في حادث اصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا في شرق الهند، اليوم الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول كبير وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات، وقال المسؤول في أوديشا براديب جينا لوكالة فرانس برس "قتل نحو 50 شخصا واصيب أكثر من 500. الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب) وتقديم الدعم الصحي للجرحى".

وأفاد شهود عيان ومسؤولون وسيلة إعلامية محلية بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.

وقال المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا إنه تم نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في الموقع للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادثة القطار".وأشار في تغريدة أطلقها إلى "تضامنه مع العائلات المفجوعة"، متمنياً "للجرحى الشفاء العاجل".وأعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطّلع منه على الأوضاع.