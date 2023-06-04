سفينة صينية تقريبا اصطدمت بمدمرة أمريكية

وقع هذا في مضيق تايوان وهو الحادث الثاني بين الدولتين الكبيرتين الذي يتصاعد التوتر بينهما

على خلفية التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين في مضيق تايوان، اقترب سفينة صينية من مدمرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي وتقريبا اصطدمت بها. لكن في النهاية وهي على مسافة أمتار معدودة من الاصطدام بالمدمرة الأمريكية، غيرت السفينة الصينية مسارعة وتجنبت وقوع حادث الاصطدام.

وذكر المتحدث باسم الجيش الأمريكي إن "نشاط السفينية الصينية ينتهك قوانين المرور البحرية التي تتيح انتقالا آمنا في المياه الدولية".

ويشار إلى أن حادثا مشابها وقع الأسبوع الماضي في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي، عندما قامت طائرة صينية بإجراء مناورة خطيرة وغير ضرورية" بالقرب من طائرة أمريكية، ، مما أجبرها على التحليق عبر دوامة جوية خطيرة لتجنب الاصطدام. هذا وفقًا للادارة الأمريكية.

تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين في الأشهر الأخيرة على خلفية تصريحات الصين حول نيتها فرض سيطرتها على تايوان.