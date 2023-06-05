أستراليا: العفو عن "أسوأ قاتلة متسلسلة" بتهمة قتل أطفالها الأربعة

وُصفت قضية كاثلين فولبيج (55 عامًا) بأنها واحدة من أعظم حالات الإخفاق في تطبيق العدالة في أستراليا.

بعد نضال من أجل إطلاق سراحها، صدر الإثنين عفو كامل عن كاثلين فولبيج التي حصلت في وسائل الإعلام على لقب "أسوأ قاتلة متسلسلة في أستراليا" بعد ظهور أدلة جديدة أشارت إلى أنها لم تقتل أطفالها الأربعة، وفق النشر في موقع بي بي سي.

وكانت هيئة محلفين قد أدانت المرأة عام 2003 لقتلها ابنيها كالب وباتريك وبناتها سارة ولورا على مدى عقد من الزمان، ودفعت بها إلى السجن 20 عاما. لكن تحقيقًا حديثًا أشار الى اعتقاد بعض العلماء بأن الأطفال ربما ماتوا بشكل طبيعي.

وُصفت قضية كاثلين فولبيج (55 عامًا) بأنها واحدة من أعظم حالات الإخفاق في تطبيق العدالة في أستراليا. مات أطفالها فجأة بين عامي 1989 و 1999 ، وتراوح عمره بين 19 يومًا و 19 شهرًا ، وزعم المدعون العامون في محاكمتها أنها خنقتهم على ضوء الأدلة الظرفية.

لكن في التحقيق الجديد ، برئاسة القاضي المتقاعد توم باثورست، وافق المدعون على أن الأبحاث حول الطفرات الجينية قد غيرت فهمهم لوفيات الأطفال.

وقع حاكم ولاية نيو ساوث ويلز على عفو كامل، وأمر بالإفراج الفوري عن السيدة فولبيج من السجن، بعد أن توصل إلى "وجهة نظر حازمة" بأن هناك شك معقول في أن السيدة فولبيج كانت مذنبة بارتكاب كل جريمة. وقال السيد دالي: "لقد كانت محنة استمرت 20 عامًا ... أتمنى لها السلام" ، مضيفًا أن أفكاره كانت أيضًا مع والد الأطفال كريج فولبيج.

وأضاف الحاكم دالي: " إن العفو غير المشروط لا يلغي إدانات السيدة فولبيج. سيكون هذا قرارًا لمحكمة الاستئناف الجنائي، إذا اختار السيد باثورست إحالة القضية إليها - وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى عام. وبحال تم إلغاء إداناتها، فيمكنها حينئذٍ مقاضاة الحكومة للحصول على تعويضات بملايين الدولارات.