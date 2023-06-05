English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • آسيا
  • وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين في زيارة تاريخية إلى الفلبين وافتتاح السفارة في مانيلا

وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين في زيارة تاريخية إلى الفلبين وافتتاح السفارة في مانيلا

i24news

دقيقة 2
رئيس الفلبين مع الوزير إيلي كوهين
Shlomi Amsalem to the Ministry of Foreign Affairsرئيس الفلبين مع الوزير إيلي كوهين

ناقش كوهين تعزيز العلاقات بين البلدين والفرص الجديدة التي أتيحت بعد توقيع اتفاقيات أبراهام والموافقات على الرحلات الجوية بين السعودية وسلطنة عمان

في أول زيارة من نوعها بعد 56 عاما من القطيعة، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى مانيلا عاصمة الفلبين اليوم الإثنين حيث افتتح الجناح الجديد في السفارة الإسرائيلية والتقى رئيس الفلبين ماركوس ووزير الخارجية مانيلو كما التقى بممثلي الجالية اليهودية الصغيرة في البلاد.

Video poster

ناقش الوزير كوهين مع مضيفيه تعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك الفرص الجديدة التي أتيحت بعد توقيع اتفاقيات أبراهام والموافقات على الرحلات الجوية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الرحلات بين إسرائيل وشرق آسيا.

Shlomi Amsalem / Ministry of Foreign Affairs
Shlomi Amsalem / Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (يمين) مع نظيره الفلبيني إنريكي مانالو في مانيلا بالفلبين.

وعرض الوزير كوهين على الرئيس ووزير الخارجية إمكانية إنشاء طريق نقل بري - بحري بين آسيا، عبر الشرق الأوسط وإسرائيل إلى أوروبا، مما سيقلل بشكل كبير من تكاليف النقل الدولي للبضائع.

 

وقال كوهين في حديث لوسائل الإعلام: إن "إسرائيل والشعب اليهودي مدينان للفلبين بدين تاريخي إذ أنقذت الفلبين 1300 يهودي خلال الكارثة فضلا عن كونها الدولة الآسيوية الوحيدة التي دعمت قرار إقامة دولة إسرائيل في التاسع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر لعام 1947.

Shlomi Amsalem to the Ministry of Foreign Affairs
Shlomi Amsalem to the Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية الفلبيني وإيلي كوهين

والتقى الوزير كوهين خلال الزيارة بشركات فلبينية وإسرائيلية عملاقة كجزء من منتدى الأعمال الإسرائيلي-الفلبيني.

هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الفلبين منذ زيارة وزير الخارجية أبا إيبين إلى مانيلا عام 1967 (سبقته زيارة وزيرة الخارجية غولدا مئير عام 1962).

تلقت هذه المقالة 0 تعليق