تفكيك نشاطات غير مشروعة لمجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بتحضيرات سرية لتنظيم أعمال شغب في البلد من أجل السيطرة على السلطة

أعلن جهاز الأمن القومي في قرغيزستان في بيان ، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من ثلاثين شخصا في البلاد لاتهامهم بمحاولة "تنظيم أعمال شغب وانقلاب". وأوضح أن "لجنة الامن القومي فكّكت نشاطات غير مشروعة لمجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بتحضيرات سرية لتنظيم أعمال شغب في البلد من أجل السيطرة على السلطة بالقوة".

وأشار جهاز الأمن القومي إلى أن "أكثر من ثلاثين شخصا اعتقلوا الإثنين قدموا اعترافات".