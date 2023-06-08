أفغانستان: ما لا يقل عن 15 قتيلا و50 جريحا في هجوم خلال جنازة حاكم ولاية بدخشان

الانفجار وقع أثناء تأدية مسؤولين من حركة طالبان صلاة الجنازة على نائب المحافظ السابق نزار أحمدي الذي قتل في انفجار سيارة مفخخة الأسبوع الجاري.

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 50 بجروح في انفجار، أمس الخميس، خلال تشييع جثمان حاكم ولاية بدخشان اغتيل في هجوم انتحاري في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال البيان "حوالى الساعة 11 من صباح اليوم، فجر أعداء الإسلام المسجد النبوي في مدينة فيض آباد ... بينما كان يشارك عدد كبير من المواطنين في مراسم تأبين نصار أحمد أحمدي" الذي كان حاكم ولاية بدخشان بالوكالة.

بحسب وكالة "أريانا نيوز" المحلية، الانفجار وقع أثناء تأدية مسؤولين من حركة "طالبان" صلاة الجنازة على نائب المحافظ السابق نزار أحمدي الذي قتل في انفجار سيارة مفخخة في وقت سابق الأسبوع الجاري.

ونقل موقع "طلوع نيوز" عن مصدر من المستشفى، طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، قوله إنهم "استقبلوا بعد الانفجار 15 جثة و50 جريحًا".

وقال سكان بدخشان وشهود عيان إن "الانفجار وقع داخل المسجد النبوي الواقع في مدينة فايز آباد، وأسفر عن وقوع إصابات".

وأكد معز الدين أحمدي، رئيس الإعلام والثقافة في بدخشان (مسؤول محلي من طالبان) وقوع الانفجار، دون مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان إن قائد شرطة إقليم بغلان السابق كان هدفا للانفجار، وتشير بعض التقارير إلى أنه توفي في الانفجار، دون تأكيد ذلك رسمياً.