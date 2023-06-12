"الاتحاد الدولي للقابلات" يشترط على إسرائيل عدم رفع العلم للمشاركة في مؤتمر في أندونيسيا

الاتحاد الدولي للقابلات يشترط على فرع المنظمة الإسرائيلي عدم رفع العلم وعدم ذكر دولة إسرائيل للمشاركة بمؤتمر في أندونيسيا

انعقد هذا الأسبوع في مدينة بالي في اندونيسيا الكونغرس الثالث والثلاثون لمنظمة ICM- الاتحاد الدولي للقابلات. وذكر موقع "واينت" أنه لن يسمح لممثلات المنظمة الإسرائيليات المشاركة في أعمال المؤتمر ، وذلك بعد تبليغهم من جانب رئاسة المنظمة الدولية أنه لن يسمح لهم المشاركة في المؤتمر كممثلات لدولة إسرائيل وإنه لن يتم رفع العلم الإسرائيلي خلال حفل الافتتاح على غرار أعلام باقي الدول الأخرى.

وفي الرسالة التي وصلت رئاسة منظمة القابلات الإسرائيليات قبل أسبوعين كتبت المديرة العامة للمنظمة الدولية :"يوجد حساسية في أندونيسيا بما يتعلق برفع علم إسرائيل وذكر دولة إسرائيل"، وعلى حد قولها، فإن حاكم بالي وزوجته سيشاركان في حفل افتتاح المؤتمر، وذكرت الرسالة أنهم سمعوا :"أنه في حال تقرر شمل العلم الإسرائيلي وذكر إسرائيل بما يخص هوية المنظمة الإسرائيلية، فإنه يوجد خطر بأن يتم إغلاق الكونغرس وأن يطلب من ممثلات إسرائيل ترك إندونيسيا".

وأضافت الرسالة بأنه "بأن الممثلات الإسرائيليات يفهمن بأن المنظمة لا يمكنها أخذ هذه المخاطرة ولذلك فإنه رغم الصعوبات بالأمر، علم إسرائيل لن يكون جزءا من مسيرة الأعلام والمنظمة الإسرائيلية لن يتم ذكرها في الحفل". المديرة العامة للمنظمة العالمية دعت رئيسة المنظمة السير مع علم المنظمة الدولية ICM.

وبحسب "واينت" منظمة القابلات في إسرائيل تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارة إسرائيل في سنغافورة المسؤولة عن العلاقة مع أندونيسيا- لكنهم لم ينجحوا على الغاء القرار.