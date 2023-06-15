أمير قطر يصل إلى العراق، وتوقيع إعلان نوايا مشتركة

أمير قطر مغرداً بعد مغادرة بغداد: أكدنا دعمنا لاستعادة دور العراق الهام في المنطقة والعالم

غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الخميس، العاصمة العراقيّة بغداد بعد ان اختتم زيارته الرسمية إلى العراق.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير استقبل أمير قطر، في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE / AFP رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يقفان خلف الوزراء أثناء توقيع الصفقات بين البلدين في مكتب رئيس الوزراء. في المنطقة الخضراء ببغداد في 15 يونيو 2023.

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة ذات أبعاد سياسية واقتصادية مهمة.

ورعى السوداني وأمير دولة قطر، مراسم التوقيع على إعلان نوايا للتعاون وعدد من الاتفاقيات بين البلدين. حيث تم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وكذلك التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية.

كما لفت السليطي إلى أنه سيُعقد اجتماع ثنائي بين قادة البلدين، ومباحثات جماعية حول القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الثنائي في المجالات كافة.

وعلى هامش الزيارة، أيضاً جرى التوقيع على عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى.