مصرع عشرات الأشخاص بسبب موجة شديدة الحرارة تضرب في الهند

وعرفت درجات الحرارة ارتفاعا إلى نحو 45 درجة مئوية في الأيام الأخيرة في باليا في ظل أزمة حادة في الطاقة مما أدى إلى تفاقم الوضع.

أعلنت صحيفة تايمز أوف إينديا، اليوم الاثنين أن 54 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش بشمال الهند على مدى الأيام القليلة الماضية، وتزامن ذلك مع فتح السلطات تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت الموجة الحارة هي سبب وفاتهم.

وبحسب صحيفة محلية، فإن 45 شخصا آخرين لقوا حتفهم في ولاية بيهار المجاورة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الهندية قد أصدرت الأسبوع الماضي تحذيرا شديدا من موجة شديدة الحرارة في بعض مناطق البلاد بما فيها ولايتا أوتار براديش وبيهار.

ومن جهتها، أكدت الحكومة أنها تحقق في سبب الوفيات التي وقعت خلال 3 أيام الأسبوع الماضي في منطقة باليا بولاية أوتار براديش التي تبعد 970 كيلومترا جنوب شرقي نيودلهي.

وفي هذا السياق، قال أعلى مسؤول إداري في المنطقة، رافيندرا كومار، "وقعت الوفيات في المنطقة لكن من الصعب أن نرجع ذلك إلى موجة الحرارة الشديدة"، دون أن يؤكد عدد الوفيات، وأضاف "بعض الوفيات سببها تقدم العمر والبعض الآخر له أسباب مختلفة. ليس هناك دليل قاطع على أن موجة الحرارة هي سبب تلك الوفيات".

(AP Photo/Rajesh Kumar Singh) قروي يرش الماء على ماشيته لحمايتها من الحرارة في منطقة باليا ، ولاية أوتار براديش ، الهند ، الاثنين ، 19 يونيو 2023.

وعرفت درجات الحرارة ارتفاعا إلى نحو 45 درجة مئوية في الأيام الأخيرة في باليا في ظل أزمة حادة في الطاقة مما أدى إلى تفاقم الوضع.

وبينما من المتوقع أن تستمر موجة الحرارة في بعض المناطق اليوم الاثنين فأن بعض أجزاء ولاية آسام بشمال شرق الهند تعرضت لسيول سببها هطول أمطار غزيرة.