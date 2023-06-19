السفير الأذربيجاني في إسرائيل:"علاقاتنا مع ايران في أدنى مستوياتها"

المسؤول الأذري شدد خلال مقابلة مع موقع "غلوبس" على أن "السماء هي الحدود للعلاقات بين أذربيجان وإسرائيل"

تطرق السفير الأذربيجاني الأول لدى إسرائيل مختار ممدوف الى علاقات بلاده مع ايران، والتي قال إنها في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ودعا الشركات الإسرائيلية الى العمل من باكو، وشدد خلال المقابلة مع غلوبس على أن "السماء هي الحدود للعلاقات بين أذربيجان وإسرائيل"

وقال مختار ممدوف "نحن معنيون بعلاقات جيدة مع كل دولة خصوصا جاراتنا" وإوضح "مع ايران يوجد لدينا علاقات تجارية وتعاون بمجال الطاقة والمواصلات أذربيجان ولا مرة ليست هي التي تمس بالعلاقات مع اي دولة، للأسف نحن علاقاتنا مع ايران في أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ ان حصلنا على استقلالنا".

وتطرق السفير الاذري الى محادثات وصفها بالايجابية بين "إسرائيل وأذربيجان ستقود الى نتائج لاقامة مشاريع مشتركة بمجال الصناعة والهايتك والزراعة ". وشدد على أن " جعل الذكاء الاصطناعي في متناول الشركات المحلية سيسمح للسوق بالقفز إلى الأمام تقنيًا"

يوضح سفير أذربيجان أن "الإمكانات السياحية كبيرة". "خلال زيارة الوزير إيلي كوهين إلى باكو في نيسان / أبريل ، ناقش الطرفان هذه المسألة. وطرحت أيضا خلال زيارة الرئيس يتسحاك هرتسوغ قبل نحو ثلاثة أسابيع. نحن نهتم بالتسويق ، ووكالات السياحة تقوم بعمل محموم. نحن نعمل مع وكلاء السفر والمدونين ، ونعتقد أن حجم السياحة الإسرائيلية إلى أذربيجان سيرتفع ".