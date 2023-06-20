طالبان تبيع تذاكر لحطام تماثيل بوذا في باميان التي قامت بتفجيرها عام 2001

على الرغم من الاحتجاجات الدولية، فجرت الحركة المتطرفة متفجرات وأطلقت صواريخ مضادة للطائرات على الآثار المقدسة التي يعود تاريخها للقرن السادس.

فتحت إدارة طالبان مكتبًا لبيع التذاكر عند سفح تمثالين عملاقين لبوذا عمره قرون في مقاطعة باميان بوسط أفغانستان كانت الحركة قد نسفته بدوافع عقائدية متطرفة، قبل عقدين من الزمن.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد بيعت التذاكر للحفرة الكبيرة في الجرف البالغ ارتفاعه 125 قدمًا بسعر 58 سنتًا للأفغان و 3.45 دولارًا للزوار الأجانب. تم إعلان تماثيل بوذا في باميان آلهة مزيفة من قبل مؤسس حركة طالبان الملا عمر في عام 2001 وأمر بتدميرها.

على الرغم من الاحتجاجات الدولية، فجرت الحركة المتطرفة متفجرات وأطلقت صواريخ مضادة للطائرات على الآثار المقدسة التي يعود تاريخها للقرن السادس.

يقول عتيق الله عزيزي، نائب وزير الثقافة في حركة طالبان، "إن باميان وبوذا على وجه الخصوص لهما أهمية كبيرة بالنسبة لحكومتنا، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للعالم".

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وأضاف أنه تم تعيين أكثر من 1000 حارس لحماية التراث الثقافي في جميع أنحاء أفغانستان، وتقييد الوصول والإشراف على مبيعات التذاكر. في الوقت الذي تكافح فيه الدولة التي تعاني من ضائقة مالية أزمة مالية، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جهود من جانب طالبان لجذب المزيد من الإيرادات من السياحة الدولية.

في الشهر الماضي ، حضر كبار مسؤولي طالبان افتتاح قسم مخصص للقطع الأثرية البوذية في المتحف الوطني في كابول. في وقت سابق من عام 2022، ذكرت تقارير أن طالبان تحافظ على تماثيل بوذا الطينية الشهيرة على أمل جذب المستثمرين الصينيين.