طالبان تبيع تذاكر لحطام تماثيل بوذا في باميان التي قامت بتفجيرها عام 2001

فتحت إدارة طالبان مكتبًا لبيع التذاكر عند سفح تمثالين عملاقين لبوذا عمره قرون في مقاطعة باميان بوسط أفغانستان كانت الحركة قد نسفته بدوافع عقائدية متطرفة، قبل عقدين من الزمن.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد بيعت التذاكر للحفرة الكبيرة في الجرف البالغ ارتفاعه 125 قدمًا بسعر 58 سنتًا للأفغان و 3.45 دولارًا للزوار الأجانب. تم إعلان تماثيل بوذا في باميان آلهة مزيفة من قبل مؤسس حركة طالبان الملا عمر في عام 2001 وأمر بتدميرها.

على الرغم من الاحتجاجات الدولية، فجرت الحركة المتطرفة متفجرات وأطلقت صواريخ مضادة للطائرات على الآثار المقدسة التي يعود تاريخها للقرن السادس.

يقول عتيق الله عزيزي، نائب وزير الثقافة في حركة طالبان، "إن باميان وبوذا على وجه الخصوص لهما أهمية كبيرة بالنسبة لحكومتنا، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للعالم".