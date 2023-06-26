وتتبادل جزيرة فيجي علاقات تعاون مع إسرائيل في مجالات عدة كالزراعة فضلا عن تصويت تلك الجزيرة إلى جانب إسرائيل في المحافل الدولية

أعلنت حكومة جزر فيجي أنها تنوي السنة القادمة فتح سفارة لها في إسرائيل في خطوة غير مسبوقة على مستوى البلاد، لتصبح سفارة فيجي السفارة رقم 98 في إسرائيل.

وجاء في البيان الرسمي أنه تم اتخاذ القرار بتأييد سياسي واسع وكاستمرارية للعلاقات الطيبة مع إسرائيل في مجالات حفظ السلام والأمن والزراعة.

وتتبادل جزيرة فيجي علاقات تعاون مع إسرائيل في مجالات عدة كالزراعة فضلا عن تصويت تلك الجزيرة إلى جانب إسرائيل في المحافل الدولية.

ورحب وزير الزراعة بتلك الخطوة "أحيي حكومة فيجي على القرار المهم التي أثبتت على مدار السنوات الأخيرة أنها صديقة حقيقية لإسرائيل كذلك في الحلبة الدولية.

وأضاف الوزير "فتح سفارة فيجي يقربنا خطوة إضافية من الهدف الذي وضعناه بتحقيق 100 سفارة في البلاد. زيادة السفارات في إسرائيل يؤكد قيميتها بالنسبة للعامل إضافة الى الرغبة بالحصول على مساعدتنا في مجالات الابتكار والاقتصاد والعلوم. أهنئ رافي هار باز نائب مدير آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، والسفير روعي روزنبليت اللذين عملا على تحقيق الأمر بشكل وثيق طيلة السنوات الماضية ما أوصلنا إلى هذه النتيجة".

وفيجي هي مجموعة جزر بركانية تقع جنوب المحيط الهادئ شرقي أستراليا ويبلغ عدد سكانها 950 ألف نسمة.