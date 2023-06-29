مقتل اثنين بتبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

قتل مسلح خلال تبادل لإطلاق النار بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة السعودية

قتل مسلح خلال تبادل لإطلاق النار بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة السعودية، كما أسفرت الحادثة عن مقتل عنصر من الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية متأثرا بجروحه.

STRINGER / AFP Attaque du consulat américain à Jeddah en 2016

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ( 45 : 6 ) مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية تعرض إلى إصابة أدت إلى وفاته. ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب المتحدث الأمني السعودي.

وفي واشنطن، نفت الخارجية الأميركية إصابة أي مواطن أميركي في حادثة تبادل إطلاق النار. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان "لا تزال سفارة الولايات المتحدة وقنصليتها على اتصال مع السلطات السعودية بينما تجري تحقيقا في الحادث".