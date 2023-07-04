بوتين يحضر أول قمة دولية بعد اجتيازه انقلاب بريغوجين

تستضيف الهند يوم الثلاثاء قمة افتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، حيث سيظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دوليًا لأول مرة بعد الانقلاب العسكري الذي تم تجنبه

تستضيف الهند يوم الثلاثاء قمة افتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، حيث سيظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دوليًا لأول مرة بعد الانقلاب العسكري الذي تم تجنبه من قبل مجموعة فاجنرالتي ترأسها حتى وقت قريب زعيم التمرد يفغيني بريغوجين.

وسيحضر القمة مع بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تقبل منظمة شانغهاي للتعاون المكونة من ثمانية أعضاء، والتي شكلتها روسيا والصين في عام 2001، إيران كعضو جديد فيها. كما يشمل جدول أعمال القمة موضوع فتح الطريق لعضوية بيلاروسيا في المجموعة الأوروبية الآسيوية.

كلا البلدين تربطهما مع موسكو علاقات وثيقة فطهران وفقا للتقارير تزودها بطائرات بدون طيار لدعمها في حربها مع أوكرانيا ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو توسط لحل التمرد الذي أعلنته مجموعة فاغنر ومنع الغزو المسلح لموسكو قبل أسبوعين فقط.

في غضون ذلك، أعربت الصين، التي ظلت محايدة نسبيًا طوال حرب أوكرانيا، عن دعمها لروسيا بعد التمرد الذي وصفته بأنه "شأن داخلي". ومن المتوقع أن تظهر القمة ما إذا كان بوتين سيتمكن من إبراز صورة القوة التي اهتزت بسبب التمرد الذي لم يدم طويلا.