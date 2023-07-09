تقرير:اتهام عالم هندي بتسريب معلومات أمنية حساسة لجاسوسة باكستانية واحتمال تضمنها معلومات عن أنظمة اسرائيلية

من الممكن ان قام العالم الهندي الكبير قد سرب معلومات عن المنظومة الدفاعية الاسرائيلية "باراك 8"

كشفت قضية تجسس في الهند أن هناك احتمال بأن تسربت تفاصيل حول منظومة دفاعية إسرائيلية الى الباكستان، جاء هذا بحسب ما نقله موقع "يسرائيل ديفنس" نقلا عن عدد من المواقع الهندية، حيث ذكرت ان هناك احتمال بأن كشفت معلومات عن المنظومة MRSAM المعروفة في إسرائيل باسم "باراك 8" (طورت بصورة مشتركة بين الصناعات الجوية وشركة رفائيل).

وذكر التقرير أن لائحة اتهام قدمت مؤخرا ضد براديب كورولكار (59 عاما) وهو عالم معروف في منظمة DRDO (منظمة البحث والتطوير الأمني الهندية)، ووفقا للائحة الاتهام، كورولكار عمل كمدير أبحاث وتطوير في المنظمة.

وذكر في لائحة الاتهام أن كورولكار شارك معلومات حساسة وسرية لجاسوسة باكستانية عرفت نفسها له باسم مستعار، زارة داس جوفتا. وعلى مايبدو مهندسة برمجيات تعيش في المملكة المتحدة.

وبحسب النشر، مشاركة المعلومات حدثت في إطار محادثات عبر الانترنت بين الاثنين. لائحة الاتهام تقول إن كورولكار قام بتنزيل برامج معينة وفقا لتعليمات من الجاسوسة. والتي تضمت تعليمات برمجية خبيثة. البرمجيات أتاحت للاستخبارات الباكستانية السيطرة بشكل كامل على هاتف كورولكار الشخصي. هاتف يعتمد على نظام التشغيل اندرويد.

وبحسب النشر في موقع "ميد دي" الهندي ذكر أن "لائحة الاتهام التي شملت 1800 صفحة، قدمت الى المحكمة الاسبوع الماضي، وتشدد على خطورة الوضع بأن كشفت أن المعومات المسربة تضمنت معلومات حول تقنيات دفاعية مختلفة. جزء من هذه التقنيات المحددة المذكورة هي قاذفات صواريخ Brahmos و Agni 6 ، وصواريخ أرض - جو ، والصواريخ المضادة للأقمار الصناعية ، وطائرة Rostom UAV قيد التطوير بواسطة DRDO ، وصاروخ Mentor ، وأنظمة رافائيل ، وصاروخ Astra (جو-جو) وغيرها "

لائحة الاتهام شملت 203 شاهدا بينهم امرأتان كان كورولكار على علاقة غرامية معهما. واحدة منهن عملت لدى مورد للمكتب DRDO التي رأسها كورولكار :"المدعون قالوا أن تصريحات وثقت لاثبات أنه كان على علاقة غرامية مع عدد من النساء وهذا ما أوقعه بالفخ وتبادله صور العري التي بعثتها الجاسوسة الباكستانية. وشارك معلومات حساسة جدا رغم أنه أدرك أن هذا يعرض سيادة وأمن الهند للخطر".

لائحة الاتهام شملت معلومات حساسة جدا بخصوص مشاريع أمنية، بما يشمل تجارب ، تصميمات وتفاصيل مرتبطة والتي عثر عليها في هاتفه الشخصي ، وبحسب النشر "لا يمكننا التأكيد بأن هذه المعلومات شاركها مع الجاسوسة الباكستانية لكن هذا مخالف لتعليمات بالاحتفاظ بمثل هذه المعلومات على هاتفه الشخصي".

وتابع التقرير"تتكون المعلومات المسترجعة من هاتف كولولكار الشخصي تفاصيل حساسة مختلفة، مثل تركيبة المواد التي تستخدم بمشاريع أمنية، عارضات PowerPoint عرضت بحدث دفاعي في جوجرات، معلومات حول قاذفة Aakash ، تفاصيل شراء من المختبرات الوطنية للطيران والفضاء وأجزاء معلومات حساسة أخرى. جزء من المعلومات استرجع ، لكن جزء من التقارير لا زال مرتبطا بالاستيضاح عما تم مشاركته مع الجاسوسة الباكستانية".

وأضاف التقرير :"بحسب لائحة الاتهام، الجاسوسة الباكستانية، زارة داس جوفطة، دأبت على إرسال روابط مرتبطة بمشاريع كورولكار شارك بها، بعد ذلك شارك معلومات مفصلة من هذه المشاريع".

وذكر أن "كورلكار شارك معلومات عن مدير شركة خاصة كانت تزود معدات يرتبط بالدفاع للحكومة الهندية. هذه الشركة تختص بانتاج الروبوتات الدفاعية. كورولكار شارك تفاصيل حول عدد من الأشخاص المرتبطين مع DRDOـ اضاف الى أن المحادثات كشفت ان كورولكار شارك جدول يومياته الشخصي والرسمي، بما يشمل الاجتماعات والأماكن مع المخابرات الباكستانية".

ووفقا للتقرير استخدمت الجاسوسة الباكستانية عددا من حسابات جيميل، واتس آب واينستوش للتواصل مع كورولكار، وخلال التراسل بين الاثنين، جعلته يقوم بتنزيل بعض البرامج التي سمحت للمخابرات الباكستانية السيطرة الكاملة على هاتفه الشخصي".