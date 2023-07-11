ركز العمليات وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية، تلقى عدة استفسارات في الساعات القليلة المنصرمة بخصوص الأشخاص الذين فقدوا الاتصال

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، فقد الاتصال بعدد من الإسرائيليين في منطقة الفيضانات الغزيرة في الهند، وفقًا للقناة الإسرائيلية (12)، "تعذر الوصول إلى 60 مواطنًا إسرائيليًا على الأقل بعد أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند"، في ما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد إلى 44 قتيلًا.

وقالت وزارة الخارجية إن "عددا من الإسرائيليين انقطعوا عن الاتصال في منطقة الفيضانات الشديدة في الهند"، مشيرة إلى أن مركز العمليات وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية، تلقى عدة استفسارات في الساعات القليلة المنصرمة بخصوص الأشخاص الذين فقدوا الاتصال، وقالت القنصلية الإإسرائيلية في دلهي أن "هذا يرجع أساسًا إلى صعوبات في الاستقبال بالإضافة إلى تلف خطوط الاتصال بسبب سوء الأحوال الجوية" وأضافت أنه "خلال هذه الساعات، تقوم وزارة الخارجية مع جهات أخرى في الميدان بمحاولات للاتصال بالمسافرين"

وفي السياق ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت العديد من الطرق والمباني في ولاية "هيماشال براديش"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان البعض، ذلك في الوقت الذي توقع فيه مسئولو الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في ولايات "هيماشال براديش" و"أوتارانتشال" و"البنجاب" و"هاريانا" و"جامو وكشمير" و"راجستان" و"نيودلهي" والمناطق المجاورة لها خلال الأيام المقبلة.