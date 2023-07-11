نيبال: مصرع ستة أشخاص في تحطم مروحية سياحية قرب جبل ايفرست

“الطائرة الهليكوبتر أقلعت .. في طقس جيد.” وتابع “الطقس لم يكن سيئا. الآن لا يمكننا تحديد سبب الحادث. يجب التحقيق في ذلك.”

لقي ستة سياح خمسة مكسيكيين وطيارهم انيبالي مصرعهم في حادث تحطم مروحية سياحية(طائرة هليكوبتر) بالقرب من بالقرب من ليخو شمال العاصمة النيبالية كفي جبل إيفرست بعد عودتهم من جولة لمشاهدة معالم المدينة، وقال المتحدث باسم الشركة المشرفة على الرحلة “الطائرة الهليكوبتر أقلعت .. في طقس جيد.” وتابع “الطقس لم يكن سيئا. الآن لا يمكننا تحديد سبب الحادث. يجب التحقيق في ذلك.”

وكانت المروحية تديرها شركة Manang Air ، التي تدير رحلات سياحية وعمليات بحث وإنقاذ ورحلات استكشافية إلى إيفرست.

لكن ساجار كادل مسؤول آخر بالمطار قال إن الطقس أجبر المروحية على تغيير مسارها.

تعد الرحلات السياحية أقل شيوعًا في هذا الوقت من العام حيث أن موسم الرياح الموسمية – الذي يبدأ في يونيو – قد يعني ضعف الرؤية والظروف غير المتوقعة.