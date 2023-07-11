تقرير: الموساد تعاون بعملية إحباط الهجوم ضد السفارة الإسرائيلية في أذربيجان

في حين تم التأكيد في إسرائيل ان المشتبه اعتقل بعد مشاهدته يتجول في محيط السفارة الاسرائيلية

أفادت تقارير في أذربيجان أن المشتبه الذي اعتقل متلبسا من قبل جهاز أمن الدولة في البلاد،ضبط بفضل معلومات قدمها الموساد الإسرائيلي الذي راقب تجركات المواطن الأفغاني الذي دخل إلى ـأذربيجان عن طريق ايران.

وذكر "واينت" أن بافزان موسى خان (33 عاما) كان على صلة مع أشخاص آخرين بهدف التخطيط لهجوم ضد سفارة إسرائيل في باكو، من خلال استخدام قنبلة وأسلحة.

ونشر جهاز أمن الدولة الأذربيجاني توثيقا للمشتبه الأفغاني يتجول في محيط سفارة إسرائيل واعتقل من جانب رجال أمن أذريين، في باكو يقولون إنه تجول في الموقع لجمع معلومات حيوية حول بناية السفارة، في إطار الاستعدادات لتنفيذ هجوم. وفي إطار ذلك جند متعاونين وقام بدفع مبالغ مالية لهم في ذروة عملية التخطيط للهجوم.

وذكر "واينت" إنه في إسرائيل يؤكدون أن المشتبه اعتقل من قبل السلطات الأذربيجانية بعد أن شوهد في محيط الممثلية الديبلوماسية الإسرائيلية، ويتم التحقيق معه حاليا من قبل السلطات المحلية، أجهزة الأمن في أذربيجان وإسرائيل يعملون بتعاون وثيق بالموضوع.