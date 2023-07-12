كوريا الشمالية تطلق صاروخا يشتبه بأنه بالستي بعيد المدى

وأكدت طوكيو أيضا إطلاق الصاروخ الأربعاء، حيث قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن كوريا الشمالية أطلقت "على الأقل صاروخا يشتبه أنه بالستي" باتجاه الشرق.

أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعيد المدى، بعد أيام من تهديد بيونغ يانغ بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أنها "رصدت ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي بعيد المدى أطلق من منطقة بيونغ يانغ قرابة الساعة العاشرة (01,00 ت غ) باتجاه بحر الشرق"، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

وأكدت طوكيو أيضا إطلاق الصاروخ الأربعاء، حيث قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن كوريا الشمالية أطلقت "على الأقل صاروخا يشتبه أنه بالستي" باتجاه الشرق، وأضاف "الصاروخ أو الصواريخ البالستية لا تزال تحلق حاليا (...) وفي هذه المرحلة، نقدر أنها ستسقط في بحر اليابان، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على بعد نحو 550 كيلومترا شرق شبه الجزيرة الكورية قرابة الساعة 11,13 صباحا".

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية قال الإثنين إن الولايات المتحدة "كثفت أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب" من خلال طلعات "استفزازية" لطائرات تجسس أميركية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية عن المتحدث تحذيره "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث يثير صدمة".

وتدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها مع توقف الحوار وإعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بلاده دولة نووية، داعيا قيادات جيشه إلى تعزيز تطوير الترسانة العسكرية وخاصة الأسلحة النووية التكتيكية.

وفي مواجهة ذلك عززت سيول وواشنطن تعاونهما العسكري وتوعدتا بيونغ يانغ برد نووي و"إنهاء" الحكومة الحالية في كوريا الشمالية في حال استخدامها أسلحتها النووية.