باكستان تعتقل خمسة مواطنين عملوا في تل أبيب على مدار سنوات

السلطات الباكستانية لا زالت تلاحق ثلاثة آخرين عملوا أيضا في تل أبيب خلال هذه الفترة وهي تحقق بالموضوع

اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) اليوم خمسة مواطنين باكستانيين، وتقوم بملاحقة ثلاثة آخرين، للاشتباه بأنهم عملوا في مدينة تل أبيب على مدار سنوات، في انتهاك واضح لقوانين الجوازات والهجرة في باكستان- والتي لا تعترف بدولة إسرائيل. ووفقا للقانون الباكستاني، يحظر على مواطني الدولة زيارة إسرائيل، وفي الجواز الباكستاني أنه سار في كل العالم باستثناء إسرائيل.

ووفقا لبيان وكالة التحقيقات الباكستاني في مدينة كراتشي- عمل ثمانية مواطنين باكستانيين من مدينة في إقليم سند جنوبي البلاد في مدينة تل أبيب، على مدار 4 حتى سبع سنوات. وقال ممتاز تلفور ، ضابط كبير في وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية :"هؤلاء الثمانية دخلوا الى تل أبيب بأوقات مختلفة، وبصورة غير شرعية وعملوا هناك فترات تتراوح ما بين أربع حتى سبع سنوات، وأيضا واصلوا إرسال الأموال الى عائلاتهم عن طريق وسترون يونيون. وكشف الأمر من خلال بلاغ من أحد أقارب عائلة أحد هؤلاء المواطنين".

وبحسب البيان، عمل المعتقلون الخمسة مدة سبع سنوات في إسرائيل قبل عودتهم الى بلدهم "لقد عملوا في إسرائيل كمساعدين، منظفين، وبغسيل السيارات وبالتزويد بالوقود في محطات الوقود. لقد رجعوا الى باكستان عن طريق اليونان ودبي".

وتنوي الوكالة توجيه لوائح اتهام بحق الثمانية بسبب انتهاك قوانين الجوازات من عام 1974، وقانون الهجرة لعام 1979. الوكالة تجري أيضا تحقيقا، في إطاره سيتم فحص كيفية نجاحهم بالعمل في تل أبيب بدون أن يتم كشفهم من جانب السلطات الإسرائيلية.

المتحدث باسم وكالة التحقيقات الفيدرالية، عبد الغافور صرح للصحيفة السعودية "عرب نيوز" أن العملية لاعتقال المشتبهين الخمسة بدأت الشهر الماضي، بعد أن عثرت السلطات على آثار لتحويل أموال، ووجدت دلائل على عملهم في إسرائيل على مدار سنوات "المشتبهين دفعوا ما بين 300 لف حتى 400 الف روبي (1,090 حتى 1,453 دولار) للشخص لوكيل إسرائيل". وبرأيه "دخلوا إسرائيل عن طريق الأردن" حيث دخلوها عن طريق تركيا، كينيا وسريلانكا.