ألقت قوات طالبان القبض على موظفتين أفغانيتين تعملان في منظمة دولية غير حكومية في أحد المطارات لأنهما سافرتا دون محرم.

كشفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تقرير لها، عن شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، حول أوضاع حقوق الإنسان الصادر يوم الاثنين، أن وزارة الصحة العامة في طالبان أعلنت أنه سيتم السماح للذكور فقط بإجراء الاختبارات لمتابعة الدراسات الطبية المتخصصة.

وأشار التقرير إلى أنها سجلت حالات فرضت فيها طالبان قيودا أعلنت عنها سابقا على حرية المرأة في التنقل والوظائفد، وجاء في التقرير أنه في أوائل مايو/ أيار المنصرم، ألقت قوات طالبان القبض على موظفتين أفغانيتين تعملان في منظمة دولية غير حكومية في أحد المطارات لأنهما سافرتا دون محرم.

وفي يونيو/ حزيران المنصرم، تم اعتقال قابلة واستجوابها لمدة خمس ساعات من جانب جهاز استخبارات طالبان، الذي هددها بالقتل إذا واصلت عملها مع منظمة غير حكومية. وقال التقرير إنها استقالت بعد يومين نتيجة لذلك.

وشددت حكومة طالبان القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأخرى،

جاء ذلك في أعقاب فرض حظر على طالبات الطب من التقدم لامتحانات التخرج في فبراير/ شباط، وحظر التحاق النساء بالجامعات في ديسمبر / كانون أول الماضي.

وقالت المنظمة "أوقفت وزارة الاقتصاد ترخيص منظمتين غير حكوميتين أخريين بسبب وجود موظفات في مكاتبهما".

كما وردت أنباء عن وقوع اعتداءات جسدية ضد النساء، منها واقعة قامت فيها عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان بضرب امرأة بالعصا وأجبروها على مغادرة حديقة عامة، على حد قولها.

رغم وعودها بادئ الأمر بحكم أكثر اعتدالا مما كان عليه خلال فترة اعتلائها السلطة في تسعينيات القرن الماضي، فإن طالبان فرضت إجراءات صارمة منذ سيطرتها على مقدرات الأمور في أفغانستان في أغسطس/آب من عام 2021، مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى، في شهر ابريل/نيسان المنصرم، قرارا يدعو سلطات طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن جميع الإجراءات التقييدية ضد المرأة ويدين بشكل خاص حظرها على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة.

وقال القرار، الذي تبناه بالإجماع جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، إن الحظر المعلن في أوائل أبريل / نيسان "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".