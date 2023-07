اعتداء جنسي جماعي على أم وابنتها في الهند على خلفية عرقية

في حادثة أظهرت عمق الانحدار الأخلاقي وقت النزاعات، أجبرت أم وابنتها في أحد الأقاليم الهندية التي تشهد نزاعا بين إثنيتين على خلع ملابسهما والسير عاريتين كما أفيد أن المرأتين تعرضتا للاغتصاب الجماعي قبل شهرين، دون أن تتخذ السلطات أي إجراء إلى أن تم فضح المسألة الأربعاء حين وصل التوثيق لشبكة BBC التي قامت بنشره.

وبحسب الشرطة، فإن الهجوم على المرأتين وقع بالفعل قبل شهرين، لكنه احتل عناوين الصحف في البلاد اليوم، بعد أن انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. طلبت الحكومة الفيدرالية من جميع شركات التواصل الاجتماعي حذف الفيديو من منصاتها.