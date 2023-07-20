اعتداء جنسي جماعي على أم وابنتها في الهند على خلفية عرقية

في حادثة أظهرت عمق الانحدار الأخلاقي وقت النزاعات، أجبرت أم وابنتها في أحد الأقاليم الهندية التي تشهد نزاعا بين إثنيتين على خلع ملابسهما والسير عاريتين

في حادثة أظهرت عمق الانحدار الأخلاقي وقت النزاعات، أجبرت أم وابنتها في أحد الأقاليم الهندية التي تشهد نزاعا بين إثنيتين على خلع ملابسهما والسير عاريتين كما أفيد أن المرأتين تعرضتا للاغتصاب الجماعي قبل شهرين، دون أن تتخذ السلطات أي إجراء إلى أن تم فضح المسألة الأربعاء حين وصل التوثيق لشبكة BBC التي قامت بنشره.

وبحسب الشرطة، فإن الهجوم على المرأتين وقع بالفعل قبل شهرين، لكنه احتل عناوين الصحف في البلاد اليوم، بعد أن انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. طلبت الحكومة الفيدرالية من جميع شركات التواصل الاجتماعي حذف الفيديو من منصاتها.

https://twitter.com/i/web/status/1681971234995867648 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووقع الحادث على خلفية الاشتباكات العرقية العنيفة بين مجتمعات ميتي وكوكي في مانيبور والتي بدأت في أيار/ مايو. وقال منتدى زعماء القبائل الأصليين في الهند في بيان إن "الفظائع ارتكبت في قرية في منطقة كانجبوكبي ضد نساء من مجتمع كوكي زو القبلي. وتعرضت النساء للاغتصاب الجماعي".

وبحسب التقرير في موقع 13 الإسرائيلي، فإنه غالبًا ما يتم استهداف أجساد النساء أثناء أعمال الشغب والصراعات، ويستخدم الاغتصاب والاعتداء الجنسي كأدوات عنيفة لمعاقبتهن. والاعتداء الجنسي على الأم وابنتها هو أحدث مثال على ذلك. حقيقة أن الاعتقال الأول قد تم بعد أكثر من شهرين من الحادث، والذي تم إبلاغ الشرطة به أيضًا منذ أكثر من شهرين، لا يوحي بالكثير من الثقة في السلطات في الهند لا سيما أنه يمكن التعرف بوضوح على العديد من الرجال الذين يظهرون في اللقطات.