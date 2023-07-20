الهند: مصرع 16 شخصا على الأقل وعشرات المفقودين في انهيار أرضي

وقالت الهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث، إن "16 شخصًا لقوا حتفهم"، وأنها أوقفت عمليات الإنقاذ بسبب استمرار هطول الأمطار.

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، في انهيار أرضي بقرية في ولاية ماهاراشترا الهندية، وفق مسؤولين أبدوا خشيتهم من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقالت الهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث، إن "16 شخصًا لقوا حتفهم"، وأنها أوقفت عمليات الإنقاذ بسبب استمرار هطول الأمطار و"خطر حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية".

وعملت فرق الإنقاذ وسط أمطار غزيرة في منطقة رايغاد النائية والتي تتخللها تلال وغابات.

وقال نائب رئيس الوزراء بالولاية ديفيندرا فادنافيس إن فريق الإنقاذ يضم ألف عنصر على الأقل، مؤكدا أن حوالى 200 شخص يعيشون في المنطقة وإنه تم إنقاذ سبعين شخصا.

وصرح ضابط الشرطة هاريش كالسيكار في وقت سابق إن نحو 50 شخصا قد يكونون تحت الأنقاض، وقال "إنها تمطر والأرض شديدة الوعورة، لذلك لا يمكن نقل المعدات الثقيلة".

من جانبه، صرّح وزير الداخلية أميت شاه أن الأولوية هي "إجلاء الناس من مكان الحادث ومعالجة الجرحى على الفور".